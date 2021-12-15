33-летний форвард "Барселоны" объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Серхио Агуэро выступал за "Барселону" пять месяцев. Фото:REUTERS

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры.

Причиной стали проблемы с сердцем. В конце октября Агуэро в матче против "Алавеса" стало плохо: он почувствовал боль в груди. Его заменили.

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"Эта пресс-конференция, чтобы сказать: я решил завершить игровую карьеру.

Это тяжелое время, но я рад решению, которое принял. Это из-за проблемы со здоровьем, с которой я столкнулся месяц назад", - цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

Агуэро прошлым летом перебрался в "Барселону" из английского "Манчестер Сити". Он успел сыграть за "сине-гранатовых" всего пять матчей. При этом Серхио только один раз провел на поле все 90 мин. Во время выступления в Англии аргентинец стал пятикратным чемпионом страны, он был лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Сити" - 275 голов.