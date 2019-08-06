22-летний бельгийский велогонщик трагически погиб после падения на "Туре Польши"

Бьорген Ламбрехт скончался в больнице от полученных травм

В Польше трагически погиб велогонщик

Бельгийский гонщик Бьорген Ламбрехт умер в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши" .Об этом сообщили в его команде "Lotto-Soudal".

Ламбрехт врезался в бетонную трубу через мокрую трассы. Бельгиец был реанимирован и доставлен в больницу, однако не пережил операцию.

Также во время трансляции по телевидению поступила неофициальная информация, что первую помощь бельгийцу предоставили прямо на трассе, но его состояние не позволяет госпитализировать его с помощью вертолета, поэтому с трассы его увезла машина скорой помощи.

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В нынешнем сезоне бельгиец выиграл молодежный зачет на "Критериум Дофине",