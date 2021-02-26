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пятница, 26 февраля 2021 15:52

20-летний защитник "Динамо" попал в сборную Лиги Европы

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Защитник киевского "Динамо" 20-летний Александр Сирота попал в сборную недели Лиги Европы.

УЕФА составил символическую сборную после матчей 1/16 турнира, сообщает официальный сайт организации.

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Сборную недели составили по схеме 3-4-3. Место в защите досталось центральном защитнику "Динамо" Сироте.

Александр получил место в составе из-за травмы Дениса Попова. Киевляне смогли не пропустить в матче против "Брюгге". Защита гостей только однажды допустил серьезную ошибку, когда защитник киевлян подарил мяч сопернику у своей штрафной, но Георгий Бущан выручил команду.

Автор: УЕФА
 

Александр Сирота выступает за 1-ю команду "Динамо" с 2-й половины сезона 2019/2020. Матч против "Брюгге" стал для защитника 1-м в еврокубках.

Соперником "Динамо" в матче 1/8 Лиги Европы будет "Вильярреал". 1-й матч состоится 11 марта в Киеве. Ответный матч - 18 марта в Испании.

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