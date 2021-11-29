20 миллионов. Английский клуб охотится за украинцем "Шахтера"

Мудрик заиграл в этом сезоне. Фото: "Шахтар"

Журналист Игорь Цыганык подтвердил информацию о том, что испанская "Севилья" проявляет интерес к вингеру "Шахтера" Михаилу Мудрику.

Сообщается, что помимо нее, украинцем интересуются многие клубы.

По информации Цыганыка, один из английских клубов рассматривает возможность предложения "Шахтеру" по трансферу Мудрика.

Отмечается, что сумма в € 10-20 миллионов евро, которую хотят предложить англичане, скорее всего не устроит горняков.

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В этом сезоне Мудрик провел 9 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Мудрик является самым быстрым футболистом чемпионата Украины. После матча Лиги чемпионов с "Реалом" ему аплодировали фаны испанского гранда.