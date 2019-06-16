20 лет спустя. Русские до сих пор не успокоятся после гола Шевченко

После гола Шевченко карьера Филимонова пошла под укос. Он перешел в киевское "Динамо", где продолжил пропускать странные мячи

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал о пропущенном голе в матче квалификации Евро-2000 против Украины (1:1).

– Верите в историю с договорными матчами?

Это сложно, у нас такие странные моменты бывают. Смотришь матч, думаешь: "Что же ты делаешь?". Вспомните Филимонова. Если бы я его не знал, то точно подумал бы, что он специально с украинцами тогда мяч выпустил!

– Помните, потом говорили, что ему Лобановский предложил место в киевском "Динамо" за то, что он поможет сборной Украины?

Да бросьте вы ерундой заниматься! Парень ошибся, больше всех переживал потом, – сказал Романцев.

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9 октября 1999 года Россия сыграла вничью со сборной Украины – 1:1 в отборочном матче к Евро-2000 . Гол в нашей команде забил Андрей Шевченко