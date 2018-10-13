18-летняя украинская теннисистка сенсационно вышла в финал турнира WTA

Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Третья ракетка Украины, 18-летняя Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA в Гонконге. Для Украинской это первый финал турнира высокого уровня в карьере.

В полуфинальном матче Ястремская уверенно победила китаянку Чжан Шуай (№40).

Даяна Ястремская - Чжан Шуай (7:5, 6:4).

В финале украинка встретится с еще одной представительницей "поднебесной" Ван Цян (№24). Китянка в сложном полуфинальном матче победила 13 ракетку мира Габринье Мугрусу

Ван Цян - Габринье Мугруса (6:7, 6:4, 7:5).

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Финальный поединок состоится завтра. Начало в 8:00 по киевскому времени. Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию матча.