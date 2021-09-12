18-летняя теннисистка выиграла Открытый чемпионат США

Эмма Радукану легко выиграла финал. Фото: Reuters

Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США. В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Радукану дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Фернандес подала два эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

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Это был первый финал "Большого шлема" между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.