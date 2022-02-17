18-летний украинец претендует на звание лучшего гимнаста Европы

Украинский гимнаст Илья Ковтун. Фото: Украинская федерация гимнастики

Европейский гимнастический союз запустил голосование "Гимнаст года" в четырех категориях, являющихся олимпийскими дисциплинами.

В короткий список кандидатов в каждой категории попали по пять спортсменов, сообщает сайт Украинской федерации гимнастики.

18-летний украинец Илья Ковтун вошел в пятерку самых успешных спортсменов 2021 года в мужской спортивной гимнастике.

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Став чемпионом Европы 2020 года среди юниоров, Илья отлично перешел во взрослую возрастную категорию. Он завоевал бронзовую медаль многоборья чемпионата Европы 2021 года, взял "бронзу" в многоборье на чемпионате мира, а также занял 11-е место в финале личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.

В его активе в 2021-м также ряд медалей Кубков мира и именной элемент на параллельных брусьях.

Голосование продлится до 22 февраля. Награждение победителей состоится на специальной церемонии 15 августа в немецком Мюнхене. Илья Ковтун родился 10 августа 2003 в Черкассах. Специализируется на параллельных брусьях.