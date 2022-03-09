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среда, 09 марта 2022 15:51

18-летний талант "Шахтера" заинтересовал "Реал" и "Атлетико"

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18-летний талант &quot;Шахтера&quot; заинтересовал &quot;Реал&quot; и &quot;Атлетико&quot;
Винисиус Тобиас стал вторым зимним новичком "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Гранды европейского футбола "Реал" и "Атлетико" заинтересованы в услугах правого защитника "Шахтера" 18-летнего Винисиуса Тобиаса.

Оба мадридских клуба испытывают проблемы на правом фланге обороны, поэтому рассматривают бразильца как потенциально полезную опцию с прицелом до конца этого сезона, сообщает AS.

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За Тобиасом мадридские клубы следили еще когда тот выступал на родине, однако молодой талант перебрался в "Шахтер".

Бразилец присоединился к "Шахтеру" в начале 2022 года и не провел еще ни одного официального матча за донецкую команду. Трансфер футболиста обошелся "горнякам" в €6 млн.

Ранее ФИФА разрешила легионерам из УПЛ до 30 июня самостоятельно определяться с местом продолжения карьеры, приостановив контракты с украинскими клубами. Кроме того, в связи с российско-украинской войной было открыто специальное трансферное окно, которое продлится до 7 апреля.

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