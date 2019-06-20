16-летняя украинка завоевала 3 медали на соревнованиях по художественной гимнастике в Корее

Кристина Пограничная привезла из Кореи 3 медали

Украинка Кристина Пограничная завоевала 3 медали на соревнованиях по художественной гимнастике в Корее. 16-летняя спортсменка добыла 2 "золота" и 1 "бронзу".

В первый день соревнований украинская гимнастка победила в упражнении с обручем, а также заняла 3-е место в упражнении с мячом.

На второй день Пограничная добыла "золото" в упражнении с булавами. Лишь в упражнении с лентой украинка осталась без медали, заняв 5-ю позицию.

На соревнованиях в Корее выступала еще одна украинка — Анна Собещакова, но ей завоевать медаль не удалось.

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Турнир Korea Cup проходил с 18 по 19 июня.