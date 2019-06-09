16-летний форвард "Реала" забил в ворота "Барселоны" с центра поля

Гол Антонио Бланко стал не только украшением матча, но решил судьбу противостояния с "Барселоной".

16-летний форвард "Реала" Антонио Бланко забил шедевральный мяч в ворота "Барселоны".

Мадридский "Реал" выбил своего извечного соперника "Барселону" из турнира молодежных команд.

Классико между юными представителями испанских грандов состоялось в рамках четвертьфинальной встречи турнира "Copa del Rey juvenil".

Украшением игры стал гол капитана мадридцев Антонио Бланко. Игрок перехватил мяч в центре поля и перебросил голкипера ударом с сороковых метров. Этот гол сравнял счет в матче, который так и завершился - 1: 1.

В первом противостоянии "Реал" одержал победу 2: 0. "Барселона" покинула турнир, а мадридцы вышли в полуфинал и продолжат борьбу за трофей.