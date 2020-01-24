15-летняя американка сенсационно победила действующую победительницу Australian Open

Кори Гауфф стала настоящим открытием Открытого чемпионата Австралии по теннису. Фото: EPA

15-летняя американка Кори Гауфф победила действующую победительницу Открытого чемпионата Австралии по теннису Наоми Осаку в 3-м круге турнира.

В первом сете все решил единственный брейк в восьмом гейме в исполнении американки.

Обменявшись брейками в начале второго сета, Гауфф в седьмом гейме еще раз выиграла подачу соперницы, что и помогло взять сет, а с ним и матч.

Начала выступление на турнире Кори Гауфф с победы над Винус Уильямс. С соотечественницей она справилась за час и 40 минут.

Во втором круге Гауфф в тяжелой игре одолела румынку Сорану-Михаэль Кристю. Матч продолжался более 2 часов, а теннисистки сыграли все три сета. В первом победила представительница Румынии, а два следующих себе в актив занесла 15-летняя американка .

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В 1/8 финала Australian Open Гауфф предстоит сыграть с победительницей пары Шайя Чжан - София Кенин.