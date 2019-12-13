15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

В 2004 году Андрей Шевченко получил "Золотой мяч". Фото: из открытых источников

13 декабря главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил 15-летие обретения главной индивидуальной награды в мировом футболе.

"Доброе утро всем, прошло 15 лет с тех пор, как я имел честь получить" Золотой мяч ".

Еще раз и навсегда благодарен своим одноклубникам и всем болельщикам, которые постоянно поддерживали меня, за это важное достижение моей жизни ", - цитирует Шевченко " Футбол 24 "

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Андрей Шевченко получил "Золотой мяч" в 2004 году. Тогда нападающий "Милана" в голосовании от "France Football" опередил Деку и Роналдинью.