10-я "бронза" - как прошел день на Олимпиаде для Украины

Станислав Горуна не смог выйти в финал. Фото: Gettyimages.com

6 августа сборная Украины на Олимпиаде в Токио получила только одну бронзовую медаль.

Каратист Станислав Горуна вышел из группы со второго места и гарантировал себе бронзовую награду. В полуфинале украинец всухую проиграл представителю Италии Луиджи Бузе - 0:3.

Самый молодой украинский спортсмен 15-летний Алексей Середа квалифицировался в финал в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки. Украинец показал шестой результат и может побороться за медаль.

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Виктория Оноприенко и Кристина Погранична вышли в финал личного многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде. Они заняли последние два проходных места в квалификации - девятое и 10-е.

Украина идет третьей после технической программы в командном артистическом плавании на Олимпиаде. Впереди только россиянки и китайки. Япония отстает почти на бал.

Елена Старикова вышла в 1/8 Олимпиады в спринте велотрека. Сегодня она прошла стадии квалификации, 1/32 и 1/16 финала.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. На Играх в Токио сборная Украины завоевала 14 медалей - одну золотую, три серебряных и десять бронзовых наград.