1+1 объявил о закрытии программы "Профутбол"

Цыганика и Лободу внесут в кадровый резерв. Фото Фейсбук-страница "Профутбол"

Группа 1+1 media сообщила, что программа "Профутбол" больше не будет выходить в эфир.

"Ряд причин, в частности, влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства; а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы", – сообщает пресс-служба группы 1+1.

"Мы искренне благодарны команде "ПроФутбол" за сотрудничество и большой вклад в развитие спортивной образованности украинцев и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полные драйва, азарта, боления, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей – и они отныне является неотъемлемой частью истории 1+1 media", – сказал генеральный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Пресс-служба группы также отмечает, что управление спортивных проектов 1+1 media во главе со Степаном Щербачевым анализирует зрительский интерес и ищет новые форматы спортивного контента. Компания вносит всех сотрудников программы в кадровый резерв и рассматривает возможность привлечения коллег к другим текущим проектам группы.

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Кроме того, 1+1 media возвращает в эфир трансляции футбольных матчей. Холдинг уже подписал контракты с "Динамо" и "Днепром-1", завершаются переговоры с рядом других клубов.