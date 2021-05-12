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четверг, 13 мая 2021 07:46

"Обставили дом за 10 тысяч гривен"

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Нагревательные приборы срабатываются за два-три года

- Купили квартиру, все деньги пошли на ремонт, - рассказывает киевлянка 36-летняя Оксана Куницкая. - Надо переезжать, а у нас нет ни холодильника, ни плиты, ни стиральной машинки. На руках - двое детей.

На технику имели 10 тыс. грн. Решили покупать подержанную. Искали на сайтах объявлений.

- Прежде всего брали то, без чего не обойтись, - говорит.

Двухкамерный 7-летний холодильник "Самсунг" купили за 1,8 тыс. грн, 5-летнюю стиральную машину "Канди" - 2,1 тыс. грн, 5-летнюю газовую плиту "Горенье" - 2,7 тыс. грн, 10 -летнюю микроволновку "Самсунг" - 650 грн.

- Еще хватило денег на телевизор с жидкокристаллическим экраном, - говорит Оксана Куницкая. - Так переехали.

Рассказывает, как работает техника.

- С холодильниками не везло. Первый выбрали "Снайге". Перечислили владельцу деньги, муж начал выносить из квартиры, а там - гнилой корпус. Двигатель вот-вот отпадет. Несем назад, а владелец не хочет брать. Уговорили, но вернул на 200 гривен меньше. Нашли "Самсунг". Когда перевозили в машине, вытек фреон. Заправили новый, заработал. Но через два месяца сгорел компрессор от морозилки. Новый стоит 2000 гривен. Держали мороженое мясо у соседей, пока отремонтировали. Остальная техника работает без проблем.

48-летний Алексей Присяжнюк из Киева последние 12 лет покупает подержанную технику.

- При экономическом кризисе 2008 года моя жизнь изменилась, - рассказывает. - Потерял работу в международной компании, умерла мать, развелся. Нужно было новое жилье. Купил однокомнатную в Ирпене.

Начал искать подержанную технику.

- Был в шоке, - говорит. - Брендовые устройства, которые прослужили несколько лет, отдавали за 25-30 процентов первоначальной стоимости. Квартиру обставил за 8 тысяч гривен - тысячу долларов в то время. В эту сумму вошли даже кондиционер и кофеварка.

Через пять лет Алексей Присяжнюк обеспечил техникой квартиру дочери. В прошлом году покупал приборы для своего дома в Бориспольском районе.

- Ни в коем случае не берите бэушную нагревательную технику - бойлер, кофеварку, чайник. Если тэны и работают, то недолго. Они рассчитаны на два-три года. Новые стоят, как все изделие.

Моя кофеварка "Делонги" протянула два года и тэн сгорел. Только поставил новый - потекли резиновые прокладки. Заменил их - откололся металл корпуса. Уже не игрался, выбросил.

Советует несколько вариантов подбора техники.

Первый - походить по гипермаркетам электроники, посмотреть новые устройства с незначительными дефектами.

- Я так брал дочери кондиционер, - рассказывает. - Правая сторона поцарапана, пульта не было. Отдавали на 3 тысячи гривен дешевле. Купил. Царапины не видно, потому что прибор прислонен к стене. А пульт нашел на радиорынке за 300 гривен.

Второй вариант - бэушная техника из Европы. Сейчас есть много фирм, которые ее возят. Доставляют устройства дорогих брендов в прекрасном состоянии. Например, новый двухкамерный холодильник "Индезит" стоит 15 тысяч гривен, а такой же 4-летний из Европы привезут за 3,5 тысячи.

Третий вариант - покупка техники из мастерских. Из одной в Голосеевском районе я выкупил три стиральные машинки. Люди отдают поломанные, мастера делают капитальный ремонт, меняют изношенные запчасти и продают. Дают гарантию на шесть месяцев. Моя квартира без балкона. Искал машинку с сушкой. Такая стоит от 12 тысяч. И то - турецкая или китайская. Я купил подержанную немецкую за 4 тысячи гривен.

За год ремонтировал стиральную машинку пять раз

- Купил подержанную стиральную машинку "Вирпул" за 2 тысячи гривен, - говорит 27-летний Александр Шатайло. Снимает квартиру в Черкассах.

- За год пользования на ремонт потратил столько же. Сначала вышел из строя клапан. Пропускал воду. Заменил. Затем слетел ремень с барабана. Мастер за 250 гривен поставил на место. Так трижды, пока не купил новый ремень. Далее заменил подшипники, тэн. Хочу избавиться от машинки. Но за тысячу жалко отдать, а четыре никто не дает.

Автор: Владимир МУКАН
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