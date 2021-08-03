На свадьбе блюда подносят четыре раза

Столы ставят елочкой

- Каждая свадьба начинается с приветственного фуршета, - говорит организатор праздников 36-летняя Екатерина Зайцева из Запорожья. - Устраивают перед церемонией росписи или основным банкетом.

Рассказывает, как организовать свадьбу.

- Отсутствие фуршета - неуважение к гостям, - продолжает. - Ведь основной банкет начинается не сразу, а гости уже голодные. Должны быть хотя бы фрукты и шампанское.

Приветственный фуршет длится от 30 до 50 мин.

- Если гости местные, на столе хватит игристого вина, фруктов и легких закусок. Если ехали издалека, добавляют бутерброды, брускеты и сэндвичи. Крепких напитков не ставят. На человека рассчитывают два бокала шампанского или вина и литр напитков: воды, соков, лимонада.

Планирование основного банкета начинают с выбора и расстановки столов.

- Ширина должна быть не меньше 1,5 метра, чтобы с обеих сторон было комфортно сидеть, выставить блюда и посуду, - говорит Екатерина Зайцева. - Ширина посадочного места - 80 сантиметров, чтобы гости не теснились.

Правильная расстановка столов - залог удачного праздника. Если компания около 25 человек и место проведения узкое, размещают в линию. Для большего количества гостей столы ставят елочкой. Буквой Г или Ш не формируют, это несовременно.

В больших банкетных залах ставят круглые столы диаметром около 1,8 м. За один такой можно посадить 11 человек. В отличие от прямоугольных, за круглыми столами гости не испытывают дискомфорта, видят всех людей.

После расстановки столы украшают.

- Самое важное - качественная скатерть до пола, - говорит Зайцева. - Не должна быть короткой, потому что выглядит не празднично. Длинная скатерть скроет личные вещи гостей, потому что на фото они бросаются в глаза. Лучше брать напрокат. Цветы, свечи, таблички с именами гостей можно сделать самому.

Меню свадебного застолья формируют в зависимости от возраста гостей, времени года и продолжительности мероприятия.

- Классический банкет продолжается 6 часов. На каждого взрослого гостя готовят в среднем 1,5 килограмма блюд, независимо от пола, - добавляет.

На первый стол подают холодные закуски.

- Ставят мясную, рыбную, овощную и сырную нарезки. Для последней лучше брать твердые сорта, потому что мягкие тают. Кладут оливки, маслины. А также три вида салатов - с мясом, рыбой и овощной. Популярные сезонные блюда. Летом из кабачков и баклажанов готовят рулеты.

На второй стол подают горячие закуски.

- Они сытные, но идут небольшими порциями, по 100 граммов на человека. Готовят пирожки, слойки, жульены, фаршированные грибы. Первое горячее блюдо подают через 30-40 минут. Обычно это картофельный или овощной гарнир и мясное - в идеале должно быть три вида. Можно выбрать медальоны, стейки, люля-кебаб.

Через 2 ч. приносят вторые горячие блюда. Они легче первых - овощи, рыба или запеченный сыр. Две горячие подачи идут с расчетом 350-400 г на человека.

Четвертый стол - сладкий.

- Торты на жирных кремах отошли в прошлое, - говорит Екатерина Зайцева. - Популярны бисквитные, фруктовые с сырным или сметанным кремом. Молодожены разрезают небольшой торт, а гостям подают капкейки или пирожные по 150 граммов на человека. Такие выглядят эстетичнее, потому что идеально порезать торт получается не всегда.

На свадебный банкет на одного приглашенного мужчину закупают 0,5 л крепких напитков, женщину - 0,75 л вина.

- Популярны полусухие и сухие вина, но с полусладким точно не промахнетесь. Вино должно быть белое, красное и игристое.

Если на банкете больше шести детей, для них ставят отдельный стол с детским меню. Подают бургеры, пиццу, картофель фри, нарезки, сладости. На ребенка готовят 500 г блюд и 1,5 л напитков.

- Подростков сажают со взрослыми, рассчитывают еду так же.

Летом на свадьбе не ставят салаты с сырой рыбой, майонезом. Готовят меньше жирных блюд, так как они быстро портятся и тяжелые для желудка.

- В идеале заказать кейтернинг - готовую еду. Дома трудно приготовить одновременно большое количество блюд и проконтролировать, чтобы все было свежее.