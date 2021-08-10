На аппетит машины влияют амортизаторы

- Старый автомобиль потребляет на 2-3 литра горючего больше, чем должен. Прежде всего из-за технического состояния. Все можно исправить, но людям проще поставить газовую установку за 12 тысяч гривен, чем разбираться, - говорит 52-летний Александр Кресин, автомеханик столичной станции технического осмотра.

- На расход топлива влияет практически каждый узел автомобиля, который проехал более 170 тысяч километров, - рассказывает. - Диагностику начинают с компрессии двигателя и его состояния. Затем проверяют работу инжектора и систему подачи бензина, далее - выхлопную систему. Старый катализатор может не выполнять свои функции и только нагружать силовой агрегат. Тогда расход топлива возрастает на 25 процентов. Я в таких случаях его просто вырезаю и привариваю обычную металлическую трубу.

Неисправные детали ходовой части увеличивают расход топлива на 5-20%. Для автомобиля Б-класса - это в среднем до 1,5 л, для кроссоверов - до 3 л.

- Испорченный подшипник ступицы создает сопротивление вращению колеса. Расход топлива увеличивается на литр, - говорит Александр. - Если его в мастерской пережали, также "будет есть" больше. С неисправным амортизатором автомобиль сильно будет раскачиваться. Двигателю надо будет больше усилий, чтобы его тянуть.