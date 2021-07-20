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четверг, 22 июля 2021 08:10

Англо-нубийские козы дают по семь литров молока в день

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- Выращиваю только ручных коз, так как за ними легче ухаживать. Ластятся, как собаки. Молока дают до 7 литров в день, - говорит Лариса Гурова, 62 года, из села Новохатское Волновахского района Донецкой области.

- А еще англо-нубийские козы легко приспосабливаются к любой погоде и не болеют.


У животных этой породы горбатый нос, висячие уши. Самец весит до 90 кг, самка - 70 кг. Густая короткая шерсть защищает зимой от мороза, а на лето понемногу редеет. Поэтому животным комфортно и в жару, и в холод.

- Вымя у нубийских коз с крупными дойками. Можно доить руками и аппаратом, - добавляет Гурова.

В сутки дают 5-7 л молока жирностью 5% без специфического запаха. Доятся 10 месяцев. Два должны отдохнуть перед окотом. Случать можно с 10-месячного возраста. Рожают козы раз в год по два-три козленка. Не болеют, если разнообразно питаются. Едят свеклу, отруби, сено. Днем на выпасе. Любят ветви ели, побеги яблони и винограда. Молочность повышают кукурузные отруби. Они легче на желудок, усваиваются лучше, чем пшеница.

- Если перекормлю зерном, делаю массаж. Иначе газы не отходят и скот сдувает. Кулаком нажимаю в область голодной ямы - это треугольная вмятина между ребрами и тазом. Медленно считаю до 20 и кулаком массирую против часовой стрелки. От этого должны по телу козы пойти волны. Если их нет, через 30 секунд повторяю движения.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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