Женщина добилась изменения русскоязычного названия сети магазинов

 
Ексклюзивы
1/5
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 9
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 2241
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1080
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5337
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1287
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2574
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1575
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1611
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18648
Фото
Все фото
6
5
4
4
6
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
Не поймут терминологии - в столичной школе преподавали на русском
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
В Харькове полиция разогнала митинг за русский язык
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
Столичный ТРЦ нарушает языковой закон
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Видео
Все видео
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой омбудсмен рассказала, когда приступит к исполнению обязанностей
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
Языковой скандал в столичном кафе попал на видео
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 396
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3159
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 747
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1431
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25984
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1053
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 16:43

Женщина добилась изменения русскоязычного названия сети магазинов

  Комментировать

В Виннице добились изменения названия сети магазинов мясных изделий. Заведения с вывесками "Твои любимые" стали называть "Твої улюблені".

Обращение в городской совет инициировала винничанка Галина Рудик. Его рассмотрели и одобрили. Вывески заменили через 2 месяца.

"Приятно, что власть слышит своих граждан. В который раз убеждаюсь, что если хочешь что-то изменить - приложи усилий, не молчи, не пройди мимо", - написала женщина в Facebook.

Большинство людей в комментариях благодарят Галину и призывают не быть равнодушными к родному языку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам

Автор: facebook.com/galya.rudik.3
  Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский
Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский

Автор: facebook.com/galya.rudik.3
  Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский
Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский

ТРЦ "Атмосфера" в Киеве нарушает языковой закон. "Информация для общего ознакомления подается на государственном языке. Сюда входят указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.", - написал Андрей Смолий в сообществе "И так поймут". Реклама и информация в ТРЦ подается на русском языке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина добилась изменения русскоязычного названия сети магазинов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 51653
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 2 Просмотров: 34534
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 19998
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 8811
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 8361
Сьогодення
Украинцы отказываются от русского языка в быту
Украинцы отказываются от русского языка в быту Просмотров: 774
Учителя столицы остаются советизированными - языковед
Учителя столицы остаются советизированными - языковед 1 Просмотров: 3330
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
 1 Просмотров: 2062
"Езжай в запоребрик" - "слуга" решил позащищать российские сериалы в маршрутках и нарвался на критику сетей
"Езжай в запоребрик" - "слуга" решил позащищать российские сериалы в маршрутках и нарвался на критику сетей 15 Просмотров: 3447
Посчитали, сколько слов в украинском языке
Посчитали, сколько слов в украинском языке Просмотров: 1503
Больше всего комментируют
12
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
В России предложили внести имя Бога в Конституцию
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
2
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Голосов: 989
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua