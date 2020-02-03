Женщина добилась изменения русскоязычного названия сети магазинов

В Виннице добились изменения названия сети магазинов мясных изделий. Заведения с вывесками "Твои любимые" стали называть "Твої улюблені".

Обращение в городской совет инициировала винничанка Галина Рудик. Его рассмотрели и одобрили. Вывески заменили через 2 месяца.

"Приятно, что власть слышит своих граждан. В который раз убеждаюсь, что если хочешь что-то изменить - приложи усилий, не молчи, не пройди мимо", - написала женщина в Facebook.

Большинство людей в комментариях благодарят Галину и призывают не быть равнодушными к родному языку.

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Автор: facebook.com/galya.rudik.3 Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский

Автор: facebook.com/galya.rudik.3 Владелец магазина согласился изменить название с русского на украинский

ТРЦ "Атмосфера" в Киеве нарушает языковой закон. "Информация для общего ознакомления подается на государственном языке. Сюда входят указатели, вывески, сообщения, надписи и т.д.", - написал Андрей Смолий в сообществе "И так поймут". Реклама и информация в ТРЦ подается на русском языке.