Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда

В эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" Юлия Мендель сказала, что в Украине существует украинский русский язык Фото: youtube

Заявления Юлии Мендель об украинском русском вредят национальным интересам Украины, а телеканал "Дом" не приносит пользы государству. Такое мнение Gazeta.ua выразил сокоординатор движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда.

"Утверждение об "украинском русском" языке, как и о том, что мы, мол, "не отдадим русский язык, потому что он не только русский, но и наш", которые синхронно звучат от Авакова, министра культуры Ткаченко, абсурдны с точки зрения национальных интересов Украины и здравого смысла. Ведь Москва и не отнимает у нас русский язык, напротив, всегда занималась и занимается русификацией Украины", - отмечает Шамайда.

Мендель продвигает идеологические тезисы россиян, о том что Украина - русскоязычная, что это часть "русского мира".

"Очевидно, что не существует никаких "украинского русского"," белорусского русского", "казахского русского" и др. Подобные заявления - это попытка остановить важный государственно процесс объединения украинского народа вокруг украинского языка, который происходит несмотря на попытки "доброжелателей" противодействовать ему. Любой специалист скажет, что русский язык кодифицируется в России. Его правила определяются там. В других странах этот язык можно использовать или нет, но невозможно делать вид, что существуют какие-то отдельные русские языки. Русский язык является родным для многих граждан Украины. Как для части граждан являются родными другие языки национальных меньшинств. Они свободно используются в Украине, всех граждан Украины независимо от родного языка нужно уважать, а не выдумывать искусственные конструкты.

Язык общения - это личное дело. Но объединять украинский народ может только государственный язык, и нападки Юлии Мендель на закон о языке являются по меньшей мере странными. Все социологические исследования подтверждают, что языковой закон объединяет общество. Его нормы работают и дают положительный эффект. Причинными таких неадекватных заявлений могут быть либо какая-то внутренняя украинофобия, или грязные политтехнологии. Надеюсь, эти глупости не являются позицией президента. По крайней мере он такого абсурда не произносил, хотя нотки о "не отдадим русский язык" появлялись и у него, или у людей, которые пишут ему тексты", - подчеркивает активист.

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Телеканал "Дом" не способствует реинтеграции оккупированных и освобожденных территорий. На русском языке транслирует малороссийские смыслы за государственные деньги.

"Делает это не столько на оккупированной территории, где не популярен, сколько на прифронтовой. К зрителям этого канала обращаются как к каким-то идиотам, и с таким подходом информационную войну не выиграть. Мы должны нести нормальные украинские смыслы и опираться прежде всего на тех украинцев на оккупированных территориях, которые ожидают освобождения, во вторую - очередь на тех, кто по крайней мере не является адептом русского мира. Им не надо "впаривать" примитив, который дает канал "Дом", и, кстати, они прекрасно понимают украинский язык.

Создается впечатление, что этот канал создан не столько для населения оккупированных территорий, а для того, чтобы распространять русификацию и малоросийство на свободную часть Украины. Пользы для государства и общества он не представляет", - считает Шамайда.

Пресс-cекретар президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность значительно шире явлением за исключительно противостояния России и нужно заявить, что в Украине является украинский русский язык. Об этом она сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом". По ее мнению, и сейчас, и раньше русский язык не был и не является собственностью исключительно России. Так, пресс-секретарь главы государства напомнила, что английский язык используют в разных странах и на континентах - в Австралии, и в США, и в Индии и т.д., но Великобритания не считает английский язык только своей. Поэтому она выразила убеждение, что и Россия не является монополистом на русский язык.