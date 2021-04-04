Мендель заявила, что в Украине есть украинский русский язык

Мендель считает, что украинский язык и идентичность являются более широким явлением. Фото: скриншот с видео

Пресс-cекретар Президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность значительно шире явлением за исключительно противостояния России и нужно заявить, что в Украине является украинский русский язык.

Об этом она сказала в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Укринформ.

"Украинский язык, как и идентичность, - это более широкое явление, чем только противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное состояние. А русский, точнее, украинский русский язык - это часть культурного разнообразия нашей страны", - отметила Мендель.

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По ее мнению, и сейчас, и раньше русский язык не был и не является собственностью исключительно России. Так, пресс-секретарь главы государства напомнила, что английский язык используют в разных странах и на континентах - в Австралии, и в США, и в Индии и т.д., но Великобритания не считает английский язык только своей. Поэтому она выразила убеждение, что и Россия не является монополистом на русский язык.

"И нам пора давно самым демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине является украинский русский язык", - подчеркнула Мендель.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 января этого года вступила в силу норма закона, по которой обслуживание потребителей во всех заведениях должно вестись на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Граждане могут жаловаться на нарушение закона к языковому омбудсмену. Предусмотрены штрафы за систематические нарушения от 5100 до 6800 грн.