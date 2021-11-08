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Завтра состоится Радиодиктант национального единства: правила участия

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Во вторник, 9 ноября, с 10:00 до 11:00 в Украине состоится 21-й Радиодиктант национального единства.

Студию для написания диктанта для гостей обустроили в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского и в помещении радиохаба Академии общественного вещания. Там известные украинцы будут писать диктант с соблюдением карантинных требований, сообщает официальный портал Киева.

"Время, чтобы отправить готовый текст - астрономические сутки. Текст диктанта опубликуют на сайте "Українського радіо" 11 ноября в 11:00", - говорится в сообщении.

Работы будут принимать онлайн и офлайн, их можно отправить на электронную почту: [email protected] Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позже 10 ноября.

Диктант будут транслировать:

- "Українське радіо", "Радіо Культура";
- телеканалы "UA: Перший", "UA: Культура";
- YouTube- канал і Facebook-страница "UA: Першого";
- Facebook-страницы "Суспільного мовлення" и региональных филей "Суспільного".

Автор: kyivcity.gov.ua
  9 ноября все желающие могут присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства
9 ноября все желающие могут присоединиться к написанию Радиодиктанта национального единства

Проверять диктанты украинцев будут члены специальной комиссии. Организаторы говорят, что те люди, которые напишут текст без ошибок, получат подарки. Результат объявят в течение 1-2 месяцев - все зависит от количества работ.

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Автором и чтецом текста будет украинский писатель Юрий Андрухович. Именно его советовали выбрать радиослушатели.

Автором прошлогоднего радиодиктанта стал писатель и издатель Иван Малкович. Он посвятил его вызовам книжной эры. Без ошибок текст написал только один человек.

Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Українське радіо" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка.

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Дата
08
ноября

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