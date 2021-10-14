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суббота, 16 октября 2021 02:52

Автором и чтецом Радиодиктанта национального единства будет Андрухович: подробности события

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Автором и чтецом Радиодиктанта национального единства будет Андрухович: подробности события
Традиционный Радиодиктант национального единства-2021 состоится 9 ноября. Его автор и чтец - Андрухович. Фото: Oleg Pereverzev/facebook.com/yuri.andrukhovych

Во вторник, 9 ноября, с 10:00 до 11:00 в Украине состоится 21-й Радиодиктант национального единства.

Автором и чтецом текста будет украинский писатель Юрий Андрухович. Именно его советовали выбрать радиослушатели, пишет "Читимо".

В начале ноября "Українське радіо" проведет пресс-конференцию с участием Андруховича. На ней расскажут детали и особенности нынешнего радиодиктанта.

"Это не проверка знаний. Мы никого не хотим наказывать и делать замечания. Мы хотим побудить обратить внимание на украинский язык. В хабе "Українського радіо" в течение недели перед акцией будут проходить обсуждения языковых вопросов. Мы затронем вопросы и политического характера: закон о языке, языковые квоты", - рассказал член правления Национальной общественной телерадиокомпании Дмитрий Хоркин.

Добавил, что "Суспільне" пригласит писать радиодиктант президента Украины, нардепов, министров, премьер-министра, деятелей культуры и других.

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Тему диктанта объявят в ближайшее время. Транслировать его будут:

- "Українське радіо", "Радіо Культура";
- телеканалы "UA: Перший", "UA: Культура";
- YouTube- канал і Facebook-страница "UA: Першого";
- Facebook-страницы "Суспільного мовлення" и региональных филей "Суспільного".

Автором прошлогоднего радиодиктанта стал писатель и издатель Иван Малкович. Он посвятил его вызовам книжной эры. Без ошибки текст написал только один человек.

Радиодиктант национального единства - ежегодное событие, которое инициировало и проводит "Українське радіо" ко Дню украинской письменности и языка. Первый радиодиктант состоялся в 2000 году. Сейчас это самый масштабный флешмоб по популяризации украинского языка.

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