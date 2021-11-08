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78% украинцев считают украинский родным. Большинство поддерживают языковой закон

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78% украинцев считают украинский родным. Большинство поддерживают языковой закон
Социологи опросили украинцев методом личного интервью.

78% украинцев считают своим родным языком украинский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.

55% украинцев поддерживают норму языкового закона об обслуживании на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе.

21% такую норму не поддерживает и еще почти для 18% украинцев это безразлично.

Больше всего поддерживают норму закона сторонники "ЕС" (74%), "Слуги народа" и "Батьківщини" (64% и 63% соответственно), сторонники ОПЗЖ - 29%.

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18% среди всех опрошенных назвали родным языком русский.

На западе и в центре Украины почти абсолютное большинство отмечает, что украинский является их родным языком. В южном регионе 56% назвали родным украинский и 41% – русский. На востоке 59% родным считают украинский и 34% – русский.

Социологи опросили 2019 респондентов методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка не превышает 2,3%.

Два года тому назад Верховная Рада приняла закон, предусматривающий обязательное использование украинского языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни.

Украинским должны владеть чиновники всех уровней, судьи, правоохранители, военнослужащие-контрактники, сотрудники сферы образования, медицинской сферы, должностные лица государственных и коммунальных предприятий, адвокаты, нотариусы.

Также на украинском языке должна работать сфера обслуживания.

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