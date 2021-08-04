Впечатляющие цифры. Посчитали количество закрытых в течение года книжных магазинов и издательств

Тарас Креминь считает, что языковой закон поможет издавать украинские книги. Фото: pexels.com

В прошлом году в Украине прекратили деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов.

"По итогам 2020 года прекратили деятельность 343 издательства и 48 магазинов. Это достаточно кричащая цифра. Кроме того, по данным Ассоциации издателей и книгораспространителей, из-за кризиса 2020-го отрасль снизила объемы производства книжной продукции по сравнению с 2019 годом по названиям на 23,3 процента и по суммарному тиражу - на 34,3 процента", - написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он считает, что четкое соблюдение языкового закона приведет к улучшению ситуации на книжном рынке. В каждом книжном магазине изданий на украинском языке должно быть не менее 50%. Исключение составляют учреждения, которые продают книги исключительно на официальных языках Европейского Союза, на государственном языке или словарей и разговорников, учебников по изучению иностранных языков. Также специализированные магазины, созданные для реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины.

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"Для украинской книжки нелегкие времена. Но давайте не забывать, что в современном мире книга - это интеллектуальные инвестиции в наше будущее", - добавил уполномоченный.

16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона. Украинские издатели обязаны издавать на государственном языке не менее 50% всех изданных в течение года названий изданий. Доля книг на государственном языке, имеющихся в продаже в каждом книжном магазине, должна составлять не менее 50%.