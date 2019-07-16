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вторник, 16 июля 2019 13:20

"Видим тревожные сигналы" - соавтор языкового закона

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Автор: facebook.com/photo.php
  Сергей Оснач считает, что государство должно следить за соблюдением языкового закона
Сергей Оснач считает, что государство должно следить за соблюдением языкового закона

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Большинство норм закона о языке вступят в действие через год, через полгода после принятия. Граждане получат время подготовиться к их выполнению. С сегодняшнего дня вступили в силу нормы о том, что все заседания государственной власти должны вестись на украинском языке. На транспорте с сегодняшнего дня начинает работать закон. Вся информация должна предоставляться на украинском. Только по украински должна осуществляться предвыборная агитация. Нормы начинают работать в сфере спорта", - рассказал Gazeta.ua соавтор закона, активист общественного движения "Отпор" Сергей Оснач.

К октябрю власть должна назначить уполномоченного по защите украинского языка и национальную комиссию по стандартам украинского языка. От апреля 2020-го уполномоченный начнет принимать жалобы от граждан. Будет назначать предупреждение за первое нарушение закона. Через 3 года в случае второго нарушения будет назначать штраф.

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"Закон - это не панацея. Его нужно будет выполнять. Для этого должна быть надлежащая бдительность со стороны государственной власти. Сейчас видим тревожные сигналы от действующей власти. У Зеленского говорят о пересмотре закона о региональных языках. Общественность должна следить, чтобы закон выполнялся и не было ревизии. Каждый гражданин должен сделать свой вклад в возрождение украинского языка. Можно переходить на украинский в общественном пространстве, покупать украинские книги, смотреть украинские фильмы", - говорит он.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто им плохо владеет, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы.

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Дата
16
июля

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