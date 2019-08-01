В "зеленой" команде станет больше украинского языка

Дмитрий Разумков обещает говорить на украинском в Верховной Раде Фото: zik.ua

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пообещал, что будет говорить на украинском в Верховной Раде.

"Обязательно буду. Но исключительно на украинском говорить, наверное, не буду никогда, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно". - отметил он в интервью Украинской правде.

"Но если мы говорим об официальной части моей жизни, то когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона". - констатирует он.

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Спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. "Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале за него будет не менее 250 рук "за", - заявил будущий депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.