Наибольшая интрига с Разумковым: в "Слуге народа" делят должности

Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков ", - Арахамия. ФОТО: Facebook Дмитрий Разумков

Спикером Верховной Рады 9-го созыва может стать руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале за него будет не менее 250 рук" за ", - заявил OBOZREVATEL будущий депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия.

Должность вице-спикера займет представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, считает Арахамия.

Скорее всего, (Руслан Стефанчук - Gazeta.ua) будет в должности вице-спикера, он близок к законодательной работе, а здесь нужна координационная работа ", - отметил будущий депутат.

На должность председателя фракции, по его словам, глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко и собственно сам Арахамия.

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Утром 29 июля в санаторно-гостиничном комплексе Трускавца "Риксос" началось недельное обучение для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Организует его Киевская школа экономики.