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суббота, 03 апреля 2021 20:20

В японском городе открыли украинскую школу

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В Японии торжественно открыли украинскую воскресную школу в городе Нагоя.

Это первая украинская воскресная школа в этом городе и первая такая школа в Японии, создана при поддержке МИД Украины, сообщила вторая секретарша Посольства Украины в Японии Виолетта Удовик, сообщает "Радио Свобода".

Проект реализует Японско-украинская культурная ассоциация. Школа будет называться "Берегиня". Ее открыли не только для украинцев, но и для японцев, как детей, так и взрослых.

В школе будут изучать украинский язык, проводить практические занятия по украиноведению, изучению народного творчества. Будут организовывать украинские праздники, конкурсы и развлечения.

На первом занятии ученики учились называть цвета и считать на украинском языке. Узнали об основных героях украинской народной сказки "Рукавичка".

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Посольство Украины в Японии передало школе литературу на украинском языке и материалы об Украине на японском языке.

Кроме школы "Берегиня" в Нагое, есть две украинские школы в Токио - "Источник" и "Червячок" при Ассоциации партнеров "Японии-Украина".


В Японии разработали украиноязычную инструкцию с советами на случай землетрясений. Их создала Японско-украинская культурная ассоциация совместно с Ассоциацией международных обменов города Токай, сообщило Посольство Украины в Японии.

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