В Украине выбрали слово года-2019

В прошлом году словарь современного украинского языка выбрал словом года "Томос". Фото: golos.ua

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово 2019 года.

Им стал термин "диджитализация". Оно означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Основными критериями при выборе слова года является его популярность и социальная значимость.

"Другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии. Термин с большим отрывом возглавил список самых посещаемых слов словаря, а количество его просмотров выросла на 1,535% по сравнению с прошлым годом", - говорят организаторы.

Добавляют, что хотя в этом году победило неполитическое слово, все остальные претенденты отражали политические события: Зе, монобольшенство, турборежим, разведение, красные линии, пленные.

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В прошлом году словарь современного украинского языка выбрал словом года "Томос", в 2017 году - "безвиз", а в 2016-м - "коррупция".

Словарь "Мислово" создали в 2012 году. Это интерактивный проект по развитию современного украинского языка и сленга, слова и определения к которому пишут пользователи. "Мислово" уже в седьмой раз выбирает слово года.