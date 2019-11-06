В Украине появилась комиссия по стандартам украинского языка

Новая комиссия будет отвечать за развитие украинского языка. Фото: ТСН

Кабинет министров создал Национальную комиссию по стандартам украинского языка. Это предусмотрено законом о государственном языке.

"Национальная комиссия будет иметь статус органа центральной исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра образования и науки", - сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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Комиссия будет отвечать за развитие украинского языка. Утверждать стандарты и методы проверки уровня владения языком, необходимого, чтобы получить гражданство Украины или назначить на определенные должности.

Делегация Европейской комиссии "За демократию через право", известная как Венецианская комиссия, приехала в Украину. Она будут изучать пути внедрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Вывод о том, придерживается ли Украина европейских правовых стандартов, опубликуют в декабре.