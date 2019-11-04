Венецианская комиссия приехала посмотреть на внедрение языкового закона

Эксперты дадут свое заключение в декабре. Фото: Depo.ua

Делегация Европейской комиссии "За демократию через право", известная как Венецианская комиссия, приехала в Украину.

Она будут изучать пути внедрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает "Экспресс".

Вывод о том, придерживается ли Украина европейских правовых стандартов, опубликуют в декабре.

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"Эксперты приехали, чтобы выслушать всех, от кого зависит имплементация закона. Эксперты Венецианской комиссии получают информацию из разных источников, например, от председателя Верховной Рады, правительства, общественных организаций. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" находится на контроле комиссии. Его на оценку дал Совет Европы", - сообщил кандидат юридических наук Владимир Пилипенко.

Активисты призвали правительство назначить "защитника" для украинского языка. Текст обращения опубликовали на Портале языковой политики. В тексте речь идет о реализации закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и о назначении языкового омбудсмена. Активисты отметили, что претендентов на эту должность пока нет. Также Кабмин не предусмотрел расходов на реализацию закона