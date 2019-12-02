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понедельник, 02 декабря 2019 12:59

В Стамбуле провели первую литургию на украинском языке

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В Стамбуле провели первую литургию на украинском языке
ПЦУ признали 3 из 15 поместных церквей Фото: facebook.com

В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле завершилась первая Божественная литургия на украинском языке.

"Проводилась в воскресный день митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии. За богослужением молилась украинская община Стамбула", - сообщила Православная Церковь Украины на официальной странице в Facebook.

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Обращаясь к присутствующим после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за большую заботу, которую он провел в Украине, не только предоставив Томос об автокефалии Украинской Церкви, но продолжая и дальше трудится для того, чтобы Православная Церковь Украина вошла в полное общение с другими поместными Церквами.

Элладская православная церковь будет вспоминать имя предстоятеля ПЦУ Епифания во время богослужений.

Митрополита Киевского и всея Украины вспомнили вместе с предстоятелями других поместных церквей во время богослужения в храме Вознесения Господня в Салониках.

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Дата
02
декабря

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