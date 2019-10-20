Греческая церковь будет вспоминать Епифания во время богослужений

Митрополита вспомнили во время службы в Салониках. Фото: galinfo.com.ua

Элладская православная церковь будет вспоминать имя предстоятеля ПЦУ Епифания во время богослужений.

Митрополита Киевского и всея Украины вспомнили вместе с предстоятелями других поместных церквей во время богослужения в храме Вознесения Господня в Салониках, сообщает orthodoxia.info.

Общую литургию вели предстоятель Греческой церкви архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним и Вселенский патриарх Варфоломей.

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"Тот факт, что первое Богоявление было отмечено в Греции, послужило сигналом того, что Церковь Греции, первой признала новую Церковь, твердо стоит на стороне Вселенского патриарха, оставляя в стороне разногласия, с которыми недавно столкнулась общественность", - говорится в сообщении.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.