В США увеличилось количество желающих учить украинский язык

Школа при православной церкви святого Михаила в Сан-Франциско сохраняет и передает детям украинские традиции Фото: ukrainian.voanews.com

Украинская школа в Сан-Франциско набрала рекордное количество детей с момента основания. В этом году заведение посещают 55 учеников. Всего в США существует около 40 подобных школ.

Дети изучают украинский язык, литературу, историю и библейские уроки, чтобы не забывать о собственных корнях. Дополнительными занятиями являются сценическое искусство и культура. В заведении города работает 12 профессиональных учителей, сообщает Голос Америки.

Помещение для школы бесплатно с 2014-го предоставляет городская церковь святого Михаила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посчитали, сколько школ собираются украинизировать

"Мы понимаем, что это необходимо для этих детей, мы не смотрим на то, придут ли в церковь, или не придут. Мы заботимся, чтобы дети помнили о своих корнях, откуда они родом. Школа открыта для всех. У нас здесь нет разделения, принадлежишь ли ты к нашему приходу, или нет, ты католик или православный. Все могут приходить в нашу школу ", - говорит настоятель православной церкви святого Михаила отец Георгий.

Директор школы Андрей Шегера рассказывает, что обучение начинали только с 6 детей. Школу постоянно поддерживают родители учеников и представители украинской общины.

В Загребе, Хорватия, начинают работу классы по изучению украинского языка и культуры. Занятия будут проводиться по субботам в помещении школы OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića по адресу ul.Bogišičeva, 13.