В Хорватии открыли бесплатные курсы украинского языка

В Загребе открыли украинские курсы. Фото: Aeroflot

В столице Хорватии Загребе начинают работу классы по изучению украинского языка и культуры.

"Уважаемые украинцы в Хорватии! С гордостью сообщаем вам, что при поддержке Посольства Украины в Республике Хорватия, Министерств образования и науки Украины и Хорватии и Министерства иностранных дел Украины и представителей украинской диаспоры #SlavkoBurda #ViktorFilima Irena Nagy и с помощью активистов #VitaGolets #OksanaOksana # MarijaMeleško открыты классы по изучению украинского языка и культуры", - говорится в заметке на странице группы "Украинцы в Хорватии" в Facebook.

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Занятия будут проводиться по субботам в помещении школы OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića по адресу ul.Bogišičeva 13.

Обучение бесплатное, оценка будет занесено в школьный аттестат.

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" начал курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.