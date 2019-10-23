В Хорватии открыли бесплатные курсы украинского языка

 
Ексклюзивы
1/5
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 4302
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 38124
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1053
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1800
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3150
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2304
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3096
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3168
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1575
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
6
7
2
38
6
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Блогер разобрался с подобием украинского и русского языков
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
Видео
Все видео
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Калмык обратился на украинском языке к меру, которого прислали из ДНР
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Украинские каналы YouTube жалуются на притеснения
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5013
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7434
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1791
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1008
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 891
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
1 Просмотров: 1125
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
среда, 23 октября 2019 12:12

В Хорватии открыли бесплатные курсы украинского языка

  Комментировать
В Хорватии открыли бесплатные курсы украинского языка
В Загребе открыли украинские курсы. Фото: Aeroflot

В столице Хорватии Загребе начинают работу классы по изучению украинского языка и культуры.

"Уважаемые украинцы в Хорватии! С гордостью сообщаем вам, что при поддержке Посольства Украины в Республике Хорватия, Министерств образования и науки Украины и Хорватии и Министерства иностранных дел Украины и представителей украинской диаспоры #SlavkoBurda #ViktorFilima Irena Nagy и с помощью активистов #VitaGolets #OksanaOksana # MarijaMeleško открыты классы по изучению украинского языка и культуры", - говорится в заметке на странице группы "Украинцы в Хорватии" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Катаре украинских детей будут обучать языку

Занятия будут проводиться по субботам в помещении школы OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića по адресу ul.Bogišičeva 13.

Обучение бесплатное, оценка будет занесено в школьный аттестат.

В столице Казахстана Нур-Султане Украинский культурный центр "Ватра" начал курсы по изучению украинского языка, истории и культуры Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Хорватии открыли бесплатные курсы украинского языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
октября

В Европе признали Голодомор преступлением против человечности

Бюджет начали наполнять выручкой по продаже музейных ценностей за границу

Студенты добились отставки министра

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 41127
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 27233
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
Львенок и листья: показали самую милую осеннюю фотосессию
9
 Просмотров: 19307
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 17167
Внутри ядерного реактора: &quot;Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены&quot;
Внутри ядерного реактора: "Никогда в жизни я больше не видела такой смертельной сцены"
15
 Просмотров: 15354
Сьогодення
Премьер ответил на упреки по неисполению языкового закона
Премьер ответил на упреки по неисполению языкового закона 1 Просмотров: 2385
Посчитали, сколько школ собираются украинизировать
Посчитали, сколько школ собираются украинизировать Просмотров: 1368
Правительство призывают выбрать уполномоченного по вопросам языка
Правительство призывают выбрать уполномоченного по вопросам языка Просмотров: 261
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
Русский язык - язык уничтожения украинцев - Фарион
 2 Просмотров: 2196
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык 5 Просмотров: 4617
Больше всего комментируют
11
Руководитель хора имени Веревки: Это я виноват
5
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
4
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
3
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
2
"Так было, есть и будет" – в "Квартале" прокомментировали скандальный номер
Голосов: 148
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua