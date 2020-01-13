В соборе впервые провели экскурсию на украинском языке

Фото: Facebook

Впервые в истории экскурсию в Базилике Святого Иштвана в Будапеште, Венгрия провели на украинском языке.

Ее посетили украинцы, живущие в Венгрии, сообщила руководитель Украинского центра кардинала Гузара Ульяна Княгинецкая в Facebook.

"Сегодня украинская община Венгрии имела возможность посетить святыню в сопровождении профессионального украиноязычного экскурсовода Ирины Кийко", - написала она.

Базилика Святого Иштвана является крупнейшим католическим собор Будапешта. Ее построили 300 лет назад.

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"Базилика Святого Иштвана является ребенком трех архитекторов, два из которых не дождались завершения проекта, который длился более полувека. Мозаика, витражи, мрамор, резьба, живопись, скульптура - все это соединено в благородном и фантастически красивом Соборе Святого Иштвана, мощи которого хранятся в храме. Спасибо всем гостям, коллегам и друзьям за то, что оценили замысел и стали партнером в общем деле. Спасибо Ирине Кийко за прекрасную экскурсию", - написала Княгинецкая.

Украиноязычные аудиогиды появятся в 6 музеях Европы до 2020 года. Инициативу начал Украинский институт. Два аудиогида уже заработали в Национальном музее и Музее польских евреев в Варшаве.