В Португалии документы начали переводить на украинский

Ранее украинцы обратились с требованием начать переводить анкеты. Фото: ukrinform.ua

Высший комиссариат по вопросам миграции в Португалии начал переводить инструкции и анкеты на украинский язык.

Раньше люди обращались к властям с требованием предоставить перевод, сообщил председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха в Facebook.

"Еще приятнее, что на украинский там переводит какая-то очень духовная личность, которая слово район перевела как "парафия", - пошутил он.

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Ранее уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Кремень во время онлайн-встречи с украинцами Португалии заявил, что усиление взаимодействия украинской власти с мировым украинством будет способствовать защите национальных интересов.

В Турции представили учебник по украинскому языку. Его удалось создать благодаря работе Юлии Билецкой, Валентины Хорунжей и Гьокберка Кузгункаи.