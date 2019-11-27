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среда, 27 ноября 2019 15:03

В Ливане хотят учить украинский язык

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В Ливане хотят учить украинский язык
Украинские университеты популярны в Ливане. Фото: countryscanner.ru

В Ливане увеличивается интерес к изучению украинского языка.

"Прежде всего это связано с тем, что значительное количество абитуриентов из Ливана желат получить высшее образование в Украине. В течение последних 30 лет выпускниками наших вузов стали почти 12 000 ливанских студентов. Только на сегодняшний день в Украине учатся около 1200 граждан Ливана", - сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, передает "Голос Украины".

Посольство представляет высшие учебные заведения Украины на студенческих ориентационных ярмарках.

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"Как показывает опыт, наш стенд имеет наибольшую популярность у ливанской молодежи. Особенно абитуриенты интересуются специальностям в области медицины, фармации, менеджмента, права, филологии. В настоящее время ведется работа по созданию в Ливане отдельных культурных центров по изучению украинского языка. Так, на севере Ливана, в городке Дума, в прошлом учебном году проходили курсы по преподаванию украинского языка для иностранцев. Именно их слушателям мы и вручили дипломы. Очень надеемся, что в ближайшее время начнут функционировать курсы украинского языка для детей в культурном центре в Библосе и Бейруте, - рассказал посол.

В аэропорту Бейрута, Ливан, изменили написание названия Киева с российской транслитерации Kiev на украинскую Kyiv. Об этом сообщает в Twitter посольство Украины в Ливане.

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