В Баку запустили аудиогид на украинском языке

В Азербайджанском национальном музее ковра в городе Баку внедрили аудиогид на украинском языке.
"В рамках инициативы супруги президента Украины Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире и внедрению украиноязычных аудиогидов в наиболее знаковых местах, аудиогид на украинском появился в Азербайджанском национальном музее ковра. Символично, что украиноязычный аудиогид представлен в знаменательный для всех украинцев день - День Независимости Украины - 24 августа 2020 года", - говорится в сообщении Офиса президента.
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Договоренности о аудиогиде достигли в декабре 2019-го, во время визита президента Владимира Зеленского в Азербайджан. Работы по переводу, озвучиванию и интеграции аудиогида в систему музея продолжались почти 8 месяцев.
В художественной галерее Альбертина в Вене запустили украиноязычный аудиогид. Он появился благодаря инициативе первой леди Украины Елены Зеленской, говорится на сайте ОП.
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