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пятница, 26 июля 2019 18:30

"Уже готовы гнуться" - Ницой раскритиковала региональный русский

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&quot;Уже готовы гнуться&quot; - Ницой раскритиковала региональный русский
Писательница заявила, что от Украины еще ничего не требуют. Фото: "Коррупция"

Писательницу Ларису Ницой возмутило, что дипломат Богдан Яременко заявил о необходимости ввести региональную русский язык.

"Выступает дипломат Яременко, член зе-команды и говорит: я против темы предоставления статуса русскому языку регионального, - ну, нормально так говорит, и здесь продолжает, - но давайте не забывать, что мы идем в ЕС и там их правила, поэтому перед нами могут поставить этот вопрос", - прокомментировала она в Facebook политическое ток-шоу "Право на власть".

"Как так получилось, что Латвия, которая имеет 45% населения русских, не утверждала у себя региональный русский язык - и надо же, вступила в ЕС. Как страна величиной в 1,9 миллиона смогла отстоять свое право на свой язык без русского регионального? А украинские дипломаты и другие политики при отсутствии 45% в Украине россиян постоянно рассказывают о Хартии и о гипотетического регионального русского? " - написала она.

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Ницой напомнила, что страны вступали в ЕС и не внедряли региональный русский.

"Может еще и потому, что эти народы, эти страны и эти дипломаты даже в мыслях не допускали, чтобы иметь у себя региональную русский? В отличие от Украины. Еще ЕС нам ничего не говорит, еще не нагибает нас, а мы уже рисуем гипотетические требования, и уже гипотетически нагнулись и сгибаем свой народ", - заявила она.

Телеведущая Маричка Падалко побывала на Луганщине. Общалась с жителями по украински. Уверяет, что это не вызвало никаких проблем или недоразумений.

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