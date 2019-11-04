Уличных музыкантов убедили петь по-украински

Во Львове прошел рейд против русскоязычных музыкантов. Фото: Facebook

3 ноября во Львове члены ВОО "Сокол" провели рейд против уличных музыкантов, которые пели русские песни.

"Активисты прошлись по центральным улицам Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы", - написали в Facebook-сообществе организации.

Инициаторы мероприятия заявили, что проблема с русской музыкой в ​​центре Львова уже достигла критической точки.

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"Ребята, которые приезжают с войны, в центр не хотят ехать, потому что там дрянь поет русских песен. А ребята же в большинстве случаев хорошие, трогать не хотят, потому что тяжело будет остановиться! Нельзя ходить и молчать, ожидая пока русский мир охватит всю Украину", - говорится в сообщении.

Мораторий на исполнение русских песен наложили во Львове 18 июня 2000-го. Автор проекта постановления - городской депутат Орест Друдл - убеждал коллег, что она имеет исключительный характер в соответствии с чрезвычайными обстоятельствами. Они сложились в городе после смерти композитора Игоря Билозира.