Украиноязычная песня вошла в десятку мирового рейтинга

Песня "Плакала" попала в международный чарта Shazam. Фото: "Голос шоубиза"

Песня "Плакала" Украинские группы KAZKA попала в топ-10 популярных песен международного чарта Shazam

"Трек группы KAZKA "Плакала" вошел в топ-10 песен мирового чарта Shazam. И, как пишут эксперты, - это первый случай в истории украинской музыки (и не только украинской), когда песня на украинском языке вызывает такой резонанс в мире", - написал в Instagram продюсер группы Юрий Никитин.

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Группа получила большую популярность после 8 сезона шоу "Х-фактор".

Shazam - мобильное приложение, которое по коротким фрагментом аудиозаписи находит нужные песни.

Украинская группа Kazka представил клип на песню "Плакала". Композиция собрала более 48 млн прослушиваний в YouTube, делает ее самым популярным русскоязычным треком.