Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1296
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 810
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1152
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 540
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1998
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11592
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4707
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2052
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 954
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
8
7
4
8
7
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В Киеве требовали принять закон о языке
В Киеве требовали принять закон о языке
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Видео
Все видео
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
"Мы сохраняем русский язык" - телеканал "Интер" обратился к зрителям
"Мы сохраняем русский язык" - телеканал "Интер" обратился к зрителям
В столице требуют принять закон о языке
В столице требуют принять закон о языке
Дончанка напала на солдата за украинский язык
Дончанка напала на солдата за украинский язык
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 261
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1233
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5130
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9549
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1224
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 11:40

Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube

  Комментировать
Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube
Клип на песню "Прірва" группы The Hardkiss набрал 25 млн просмотров. Фото: YouTube

Клип на песню "Прірва" группы The Hardkiss пересек отметку 25 млн просмотров.

Ролик стал одним из самых популярных музыкальных видео на украиноязычную песню в YouTube.

Клип загрузили 9 января 2016-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом

The Hardkiss - авангардный украинский электро-поп-рок проект, созданный 2011-го году журналисткой с джазовым вокалом Юлией Саниной и музыкантом, бас-гитаристом и продюсером канала MTV-Украина Валерием Бебко.

Украинская группа Kazka представил клип на песню "Плакала". Композиция собрала более 48 млн прослушиваний в YouTube, что делает ее самым популярным украиноязычным треком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом
Сергей Бабкин выпустил первый украиноязычный альбом Просмотров: 81
Сняли клип на самую популярную украинскоязычную песню
Сняли клип на самую популярную украинскоязычную песню Просмотров: 1287
Сейчас вы читаете новость «Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 43123
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 42248
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 40978
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 29414
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 29380
Сьогодення
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
8
 Просмотров: 1296
Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает
Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает
 Просмотров: 333
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
 1 Просмотров: 324
Нацсовет усиливает контроль за языковыми квотами на телевидении
Нацсовет усиливает контроль за языковыми квотами на телевидении Просмотров: 189
МИД взялось за правильное написание Киева латиницей
МИД взялось за правильное написание Киева латиницей Просмотров: 1044
Больше всего комментируют
147
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
12
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
6
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 101
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua