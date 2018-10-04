Украиноязычная песня побила рекорд на YouTube

Клип на песню "Прірва" группы The Hardkiss набрал 25 млн просмотров. Фото: YouTube

Клип на песню "Прірва" группы The Hardkiss пересек отметку 25 млн просмотров.

Ролик стал одним из самых популярных музыкальных видео на украиноязычную песню в YouTube.

Клип загрузили 9 января 2016-го.

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The Hardkiss - авангардный украинский электро-поп-рок проект, созданный 2011-го году журналисткой с джазовым вокалом Юлией Саниной и музыкантом, бас-гитаристом и продюсером канала MTV-Украина Валерием Бебко.

Украинская группа Kazka представил клип на песню "Плакала". Композиция собрала более 48 млн прослушиваний в YouTube, что делает ее самым популярным украиноязычным треком.