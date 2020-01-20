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понедельник, 20 января 2020 14:03

Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца

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Учил час в день - как американец овладел украинским языком за 3 месяца
Брайан Эскобар работает учителем на Черкасщине. Фото: pershij.com.ua

Волонтер Корпуса мира США из Лос-Анджелеса Брайан Эскобар рассказал, как учил украинский язык.

Он работает школьным учителем английского языка в Христиновке Черкасской обл., сообщает pershij.com.ua.

"Я родился в Америке, рос в Америке. Для меня там все по-старому, ничего особенного, ничего нового. Мне немножко скучно бывает иногда, когда я в Америке. Год или два назад я увидел в соцсетях, что мои друзья за рубежом в Таиланде или Японии, и понял, что тоже хочу уехать. Я кайфую в Украине", - сказал американец.

Брайан выделял на изучение языка час в день.

"Украина - очень интересная страна для меня. Мое изучение украинского началось с простых выражений "доброго дня", "доброго вечора". Еще параллельно я начал смотреть сериалы с субтитрами", - рассказал Эскобар.

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Американец изучал язык через интернет. За год овладел украинским. Уже знает русский и немецкий, учит китайский.

"Я хочу быть полиглотом. Знаю уже не один язык и украинский - не самый тяжелый из тех, что я учил", - сказал Брайан.

Во Львове школьников угощают круассанами за отличные оценки по украинскому языку. Акцию устроил продуктовый магазин "Деликатес" на ул. Сулимы.

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