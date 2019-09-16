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понедельник, 16 сентября 2019 12:41

У Зеленского отказались перевести его выступление

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У Зеленского отказались перевести его выступление
Президент Владимир Зеленский выступал на интернет форуме 23 мая на русском языке Фото: korrespondent.net

Львовский активист Святослав Литынский проиграл суд Офису президента. Мужчина требовал предоставить украинский перевод русскоязычного выступления Зеленского на IForum.

По словам Литынского, он сначала не получил ответа на обращение. Более чем за 30 суток, когда подал иск в суд, представители Офиса президента ответили, что перевод не предоставят. Об этом мужчина рассказал порталу Zaxid.net.

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В исковом обращении во Львовский окружной административный суд просил признать противоправной бездеятельность Офиса президента относительно ненадлежащего рассмотрения обращения гражданина и предоставить письменный перевод выступления.

Судья Ростислав Москаль отказал в удовлетворении исковых требований активиста. В самом Офисе задержку объяснили реорганизацией Администрации. Также отметили, что осуществление перевода выступлений главы государства на мероприятиях, не связанных с реализацией им властных полномочий, не предусмотрено законом.

В решении учреждения указано, что на официальном сайте президента обнародовано две публикации по выступлению. Поэтому утверждение истца безосновательно.

Святослав будет подавать апелляцию.

Председатель общественной организации "Независимые" 37-летний Святослав Литынский выиграл иск против Харьковского городского совета 11 января 2019-го. Борется за то, чтобы чиновники пользовались государственным языком. С просьбой поддержать его заявление за отмену статуса регионального языка для русского в Харькове он обратился во Львовский окружной административный суд.

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