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среда, 05 февраля 2020 14:13

"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском

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&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Работницу аптеки уволили. Фото: Facebook

В соцсети пожаловались на аптекаря, которая отказывается обслуживать на украинском.

"Знакомьтесь, это Кудрявец Алина Юрьевна. Несмотря на то, что бейджик написан на украинском, эта продавщица "1-й социальной аптеки" на ул. Подлесной, 1, в Киеве, является любительницей русского мира, ненависницей государственного языка и просто молодой хамкой, что повышает собственное ЧСВ за счет публичного унижения старушек, которые просят не хамить и обслуживать на украинском языке, на что "товарищ" Алина отвечает примерно так: "У себя дома будете просить, а я буду говорить, как мне удобно! И вообще, мне всё равно, гривни или рубли, лишь бы побольше!" - написал в Facebook Игорь Муравьев.

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Кудрявец отказалась отвечать на украинском и не отреагировала на замечания.

Представители аптеки в комментариях к сообщению извинились и заявили, что работницу уволили.

В Виннице добились изменения названия сети магазинов мясных изделий. Магазины с вывесками "Твои любимые" стали называть "Твої улюблені". Обращение в городской совет инициировала винничанка Галина Рудик. Его рассмотрели и одобрили. Вывески заменили через 2 месяца.

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