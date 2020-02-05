"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском

Работницу аптеки уволили. Фото: Facebook

В соцсети пожаловались на аптекаря, которая отказывается обслуживать на украинском.

"Знакомьтесь, это Кудрявец Алина Юрьевна. Несмотря на то, что бейджик написан на украинском, эта продавщица "1-й социальной аптеки" на ул. Подлесной, 1, в Киеве, является любительницей русского мира, ненависницей государственного языка и просто молодой хамкой, что повышает собственное ЧСВ за счет публичного унижения старушек, которые просят не хамить и обслуживать на украинском языке, на что "товарищ" Алина отвечает примерно так: "У себя дома будете просить, а я буду говорить, как мне удобно! И вообще, мне всё равно, гривни или рубли, лишь бы побольше!" - написал в Facebook Игорь Муравьев.

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Кудрявец отказалась отвечать на украинском и не отреагировала на замечания.

Представители аптеки в комментариях к сообщению извинились и заявили, что работницу уволили.

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