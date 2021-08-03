У директоров школ начали проверять знания языка

Кандидат на должность директора должен получить сертификат от Национальной комиссии по стандартам государственного языка. Фото: Pexels

Кандидаты на должность директора школы должны будут предоставлять свидетельство о свободном владении государственным языком.

С 16 июля 2021 года вступила в силу норма языкового закона, согласно которой руководители учебных заведений всех форм собственности должны удостоверять уровень владения государственным языком. Для этого нужно получить сертификат от Национальной комиссии по стандартам государственного языка, сообщил эксперт по местному самоуправлению проекту Decide Сергей Яцковский, передает "Освіта.ua".

"Закон Украины имеет высшую силу, чем приказ МОН. Поэтому, учитывая нормы пункта пять статьи 39 Закона Украины "О среднем образовании" от 16 января 2020 года, претендент на должность директора заведения общего среднего образования должен предоставлять документ, подтверждающий свободное владение государственным языком", - пояснил он.

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Все территориальные общины обязаны учесть эти изменения и внести соответствующие изменения в положения о конкурсе на должность директора школы.

Проверку на уровень знания украинского языка, который начали 19 июля, уже прошли около 3 тыс. госслужащих. В первый день задания выполняои около 50 человек. По состоянию на 30 июля к выдаче готовят 534 сертификата, сообщила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская во время пресс-завтрака с журналистами. 70% сертификатов показали свободную первую степень владения языком.