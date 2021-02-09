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вторник, 09 февраля 2021 10:09

Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише

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Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Разногласия между министром культуры Александром Ткаченко и Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Креминем не персональные, а мировоззренческие Фото: dyvys.info

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь проявляет "амбиции, которые превышают его возможности". Указал на некорректность высказываний чиновника, которым правительство даст оценку, "поскольку он правительственный уполномоченный".

"Намеки министра, что правительство разберется с Креминем - неприемлемы. Уполномоченный - это независимая институция, о чем прописано в законе. Эта независимость нужна, чтобы уполномоченный мог объективно оценивать то, что делает министр Ткаченко и другие должностные лица. Ведь уполномоченный должен защищать права людей и следить за соблюдением закона, в частности, органами власти", - рассказывает корреспонденту Gazeta.ua сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда.

Уполномоченный и министерство культуры - государственные институты, между которыми законодательство распределяет ответственность за различные направления языковой политики.

"Уполномоченный должен защищать язык как элемент конституционного строя и право каждого человека получать на нем информацию и услуги. Министерство - это главный орган исполнительной власти в сфере языковой политики и должно заниматься популяризацией государственного языка. В законе о государственном языке четко указано, что правительство до января 2020 года принимает Государственную программу содействия освоению государственного языка. И разрабатывать и выполнять эту программу должен именно минкульт. Ведь действительно есть граждане, которым трудно овладеть украинским языком, есть и иностранцы. Нужны бесплатные курсы по этой программе", - объяснил активист.

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Тарас Кремень просил разработать программу и высказал мнение, что Александр Ткаченко не сможет ничего сделать на посту министра.

"Когда уполномоченный напоминает министру об обязанности выполнять закон, в частности представить на рассмотрение правительства соответствующую программу, министр должен адекватно реагировать на критику, а не рассказывать о какой-то утвержденной языковой стратегии до 2030 года. Это разные вещи. Он должен это понимать. Но Ткаченко призывает останавливать какие-то нормы закона о языке, которые прекрасно работают. Мол, еще не созданы курсы и популяризация языка недостаточная, а уже какие-то меры по защите языка. Но именно он и его предшественник ни курсов не сделали, ни популяризации не провели", - говорит Тарас Шамайда.

Уполномоченный эффективно выполняет свою работу. Вместе с общественными активистами провел огромную разъяснительную работу, сопровождая переход услуг на украинский язык. Хотя это прямая обязанность министерства культуры.

"Между ними не персональные разногласия, а мировоззренческие. Министру не нравится эффективная политика защиты государственного языка. Он постоянно ретранслирует московские мифы. О каких-то языковых инспекторах. О бабушках, которых будут заставлять говорить на украинском языке и штрафовать. О том, что закон навязывает украинский язык в сфере личного общения. Это все - бред. Он как министр культуры обязан выполнять и поддерживать закон, тем более, что по данным социологов этот закон поддерживают 2/3 украинцев - значительно больше, чем любую партию или политиков. Язык объединяет наш народ, и министр культуры должен укреплять это единство, а не ретранслировать московские клише", - добавил Тарас Шамайда.

Накануне министр Александр Ткаченко дал интервью порталу Obozrevatel. На вопрос журналиста относительно оценки его работы со стороны уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя ответил:

"У меня впечатление, что амбиции Тараса Креминя превышают его возможности. А относительно корректности его высказываний - оценку даст правительство, поскольку он правительственный уполномоченный. Тем более, что такая дискуссия уже поднималась.

Но вот что Тарас Кремень не указал, так то, что именно нашим министерством создан секретариат Уполномоченного по защите государственного языка. То есть его аппарат. А еще он ошибся с заявлениями об отсутствии стратегии продвижения украинского языка. Ведь мы разработали Стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильна мова – успішна держава", в Кабмине согласовали план мероприятий по 1-му этапу реализации. К тому же, МКИП еще в прошлом году разработало портал для популяризации изучения украинского языка Speak Ukrainian".

Также министр раскритиковал штрафы за нарушение языкового закона.

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